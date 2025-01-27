قطيعة رجال .. ياكلون لحم حلفائهم ميتا!

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12] صدق الله العظيم

الفديو المرفق لحوار مسرب لعبد المنعم الربيع و الفاضل بتاع المؤتمر السوداني .

الفديو فيه كل عبر الدنيا :



١- قطيعة رجال كبار في إخوانهم وحلفائهم وكأنهم في قيلولة نسوان مع شراب قهوة ورمي ودع .

٢- انتهكوا في جلستهم هذه كل شي حتى الأعراض، وما سلم منهم عرض حليفتهم غادة الترابي.

٣- أمراض نفسية فقد تكررت مفردة ( انا ) كثيرا في الفديو ، ونصيحة ليكم اي زول تقعدوا معاه يذكر ( انا ) في حديثه اكثر من خمسة مرات الا لإثبات مسئولية او تحمل قرار، أعلم انه مريض نفسي ومعقد.

اتفه مافي الأمر، النرجسية الموهوم والمعقد الذي يتحدث بحاجبية مثل القونات ، الفاضل المؤتمر السوداني قاعد يقطع فيهم وياكل في لحمهم ويقول لي انا ما بنام فيكم ..!!

والكلام كله ، ابقوا رجال ، نحن رجال .. رجال.. رجال….

هي وينها الرجالة !؟

لو مفتكرين البتعملوا فيه ده رجالة ؛ اذن الرجالة تطير .

البتعملوا فيه ده وبفرض اعتقادكم الخاطئ انه توجد أفضلية للرجال على النسوان – وحا اعمل المقاربة كده بنفس فهمكم ده عشان تزعلوا- البتعملوا فيه ده فعل نساوين وكمان في النساوين فعل شكش زقاقات.

واتعاور معاكم كمان ، و عشان انتو ما رجال الله حرمكم ومنع يقوم ليكم شنب علامات الفرق بين الراجل والمره .

خيوبات

الان تأكد لي بما لا يدع للشك ، ان الجنجويد ومن خلفهم حواضنهم قد انفصلوا تماما من بقية النسيج الاجتماعي السوداني ١٠٠ سنة لي قدام على الاقل .

وليد محمدالمبارك احمد

