تطاول وقلة ادب القحاتة في الحرب ؛ لا يختلف عن الجنجويد كان ما اسوأ !!

النور حمد ومعاه جوقة من التقدميين كانو شابكننا زمان الدعم السريع يطلع من بيوت المواطنين كيف ؟! هو احتلالها يطلع ليك منها ليه ؟ ما بطلع الا بتفاوض !!!

غايتو الشفناه من تطاول وقلة ادب القحاتة في الحرب دي ؛ لا يختلف عن اللقيناه من الجنجويد كان ما اسوأ !!

المهم نبشركم انو الجيش السوداني الان يشرح شرح عملي للدعم السريع عن كيفية الخروج من بيوت المواطنين 😌

نطالب النور حمد وزينب الصادق وبقية التقدميين يتابعوا الشرح العملي دا عشان يستفيدوا ويتعلموا 🤣🤣🤣

#جنجويد_قحاتة

Suzy Khalil