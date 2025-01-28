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تطاول وقلة ادب القحاتة في الحرب ؛ لا يختلف عن الجنجويد كان ما اسوأ !!

2025/01/28
حميدتي خالد سلك

النور حمد ومعاه جوقة من التقدميين كانو شابكننا زمان الدعم السريع يطلع من بيوت المواطنين كيف ؟! هو احتلالها يطلع ليك منها ليه ؟ ما بطلع الا بتفاوض !!!
غايتو الشفناه من تطاول وقلة ادب القحاتة في الحرب دي ؛ لا يختلف عن اللقيناه من الجنجويد كان ما اسوأ !!

المهم نبشركم انو الجيش السوداني الان يشرح شرح عملي للدعم السريع عن كيفية الخروج من بيوت المواطنين 😌

نطالب النور حمد وزينب الصادق وبقية التقدميين يتابعوا الشرح العملي دا عشان يستفيدوا ويتعلموا 🤣🤣🤣
#جنجويد_قحاتة

Suzy Khalil

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