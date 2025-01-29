مصطفى ميرغني: أضغطوا أبنص قافل رحمكم الله ليقبر القحاتة إلى مالا نهاية

يا إخوة

المعركة الإعلامية لا تقل خطورة عن معركة الميدان

زمان كان الناس بقولو الفيسبوك ما بسقط حكومة وفعلا سقطها

و الناس قالوا الفيس ما بعمل شيء و كان بسبب جداد القحاته و أنظمتهم وحساباتهم الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا يمرروا كل شيء هم دايرينه

قالوا التعايشي للسيادي لحدي ما جابوا فوق رؤوس الناس

حسي في ناس بجو يقوليك ما تشتغل بيهم و الناس ديل انتهوا

لالا م انتهوا أبدا و إعلامهم أقوى من إعلامنا مليون مرة بسبب إننا ما شغالين بالموضوع ده

و الإعلام ده ليهو دور كبير في تغير الحقائق وتبديل الوقائق

فأضغطوا أبنص قافل رحمكم الله ليقبر القحاتة إلى مالا نهاية …

مصطفى ميرغني