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مصطفى ميرغني: أضغطوا أبنص قافل رحمكم الله ليقبر القحاتة إلى مالا نهاية
يا إخوة
المعركة الإعلامية لا تقل خطورة عن معركة الميدان
زمان كان الناس بقولو الفيسبوك ما بسقط حكومة وفعلا سقطها
و الناس قالوا الفيس ما بعمل شيء و كان بسبب جداد القحاته و أنظمتهم وحساباتهم الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا يمرروا كل شيء هم دايرينه
قالوا التعايشي للسيادي لحدي ما جابوا فوق رؤوس الناس
حسي في ناس بجو يقوليك ما تشتغل بيهم و الناس ديل انتهوا
لالا م انتهوا أبدا و إعلامهم أقوى من إعلامنا مليون مرة بسبب إننا ما شغالين بالموضوع ده
و الإعلام ده ليهو دور كبير في تغير الحقائق وتبديل الوقائق
فأضغطوا أبنص قافل رحمكم الله ليقبر القحاتة إلى مالا نهاية …
مصطفى ميرغني