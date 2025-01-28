جلحة أعلن رغبته في التسليم للجيش بعد تراجعه عن دعم آل دقلو فتمت تصفيته

جلحة أعلن رغبته في التسليم للهجانة بعد تراجعه عن دعم قضية آل دقلو بعد سقوط مدني وهذه القضية هو لم يكن مقتنعا” بها من الأساس لكنه قاتل بسبب الحمية القبلية وبقوات خاصه به حركة شجعان كردفان

وبعد إنسحابه إلى مدينة بارا بعدد سبعة عربة قتالية تجول عدد من المرات بين أم روابة وبارا ثم ذهب إلى جبل كردفان مكان تصفيته لصرف الدولارات الخاصة بقواته ودخل في شجار مع قادة المليشيا بكردفان الذين تم تغييرهم بأبناء الماهرية لإدارة المعارك بعد تقدم متحرك الصياد نحو أم روابة

ورفض جلحة الدخول في معارك مجددا” تم تصفيته يوم الأحد أول أمس وتكتمت المليشيا على الخبر يومين حتى خرج اليوم الثلاثاء إلى العلن.

جعل الله كيدهم في نحورهم

Abd Elmunaim Abbas