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اشتعال القتال بين المسيرية والماهرية في الخرطوم بسبب تصفية جلحة
اشتعال القتال بين المسيرية والماهرية في الخرطوم “شرق النيل” بسبب تصفية جلحة بتعليمات مباشرة من (…) بسبب نيته الاستسلام بعد اجتماعه بقيادات من قببلته في المليشيا .
تصفية موسى شقيق جلحة.
التصفيا..ت تمتد باعدام قائد تمبول الطاهر جاه الله المعتقل داخل سجون المليشيا والذي يعد من السلفية الجهادية
تصفية ابناء الرشايدة ابراهيم وسليمان الرشيدي .
و تجهيز كفن شارون
حملة الماهرية للتخلص من القبائل الاخرى
واستمرار الاشتباكات بسبب ارتفاع تذاكر الضعين لقرابة ال 500 الف
رسوم عبور جبل اوليا مليار للفرد
#السودان #الجيش #معركة_الكرامة
محمد هاشم الحكيم