أي مسيري حر أصيل عارف إنه تمت تصفية جلحة

بعد تصفية جلحة

وأي مسيري حر أصيل عارف إنه تمت تصفيته

والله والله والله أي مسيري لسة مواصل مع مليشيات دقلو دا ما راجل ولا أبوه جابو بالحلال..

كلنا في قرارة نفسنا عارفين إنه جلحة كان عنده خلافات مع عيال دقلو، وكلنا عارفين إنها كانت بسبب تعاملهم مع ضباط وجنود المسيرية في مليشيا آل دقلو، وكلنا عارفين إنه كان فارس وواجهم وكان بدافع عن عيالنا، وطلع العشرات منهم من سجون دقلو، دا غير العشرات الصفوهم قيادات الماهرية.

أنا والله أتواصل معاي قبل نص ساعة واحد من عيال عمي كان مرافق ليه قال لي ولد عمي صفوه عيال منصور، ونحن تاره ما بنخليه.

والله وبالله تستمر في الدعم السرييع يوم تاني يا ود أبوي حا تكون فقدت الرجولة والنخوة وكل صفات الرجالة.

غزالة مسيرية