والله الواحد لامن عيونو رقرقن

من اي طينة انت يا المصباح طلحة

الله اكبر

ربنا يقويك

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#القائد المصباح ..

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الناس البتسخر دائما من القائد . المصباح انو لافي يدو بشاش طوالي وشايل معاهو زمزمية ..

على فكرة هذا الشاب النحيل قد أكل مرض السكري من جسده النحيل أكلا

فالجرح لا يلتئم وكل مرة يطلبون منه عدم الخروج فيخرج ويتأخر شفاء الجرح

ومن حدثني بذلك حدثني أن في بطنه كذلك جرحا لم يلتئم بسبب السكري

و الزمزمية التي يحملها يضع فيها الأنسولين

شفاه الله وعافاه

و ما أصدق هذا البيت فيه

ترى الرجل النحيف فتزدريه

و في أثوابه أسد هصور

مصطفى ميرغني

