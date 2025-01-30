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نزار العقيلي: (هل هي معركة كرامة حقاً ؟؟)

2025/01/30
نزار العقيلي

من بداية الحرب و انا عندي راي في مصطلح معركة الكرامة ، ما راكب لي في راسي المدوقس ده ، ما عاجبني ، لسبب بسيط جدا هو انو المصطلح ده ما بحجم الواقعة ، ما بوصف الواقعة وصفها الصحيح ، لامن نقول الحاصل عندنا ده معركة كرامة فمعناها انو ده تحرك عسكري ضد مليشيا و عدوان من مرتزقة لاستعادة السيادة و الكرامة الوطنية و ده ما بعتبرو وصف حقيقي و صحيح اطلاقاً .

لامن نوصف المعركة بالمصطلح ده بنكون اختزلنا الواقعة بين طرفين ( جيش ، مليشيا ) و ده خطاء كبير جداً و بعيد عن الحقيقة تماماً لانو الواقع و الحقائق بتقول إنو الشعب السوداني من زمن طويل جداً كان رافض المليشيا تماماً و طالب بي حلها و ظل المطلب ده مطلب شعبي رقم واحد لسنين طويلة و اول ما هاجمت المليشيا القائد العام و القيادة العامة انتفض الشعب السوداني كلو و ضغط على قيادة الجيش و طالبها بالتسليح و ظلت مطالب تسليح الشعب مستمرة و وصل الامر بانو الشعب يسير مواكب للحاميات العسكرية و يطالبها بالتسليح للوقوف مع قواته في خندق واحد و لامن تم فتح باب الاستنفار الشعبي لبوا النداء الشيب و الشباب و النساء و خير مثال لذلك اخواتنا في دارفور الشايلين السلاح ليومنا هذا ، بالإضافة لإستنفار لجان المقاومة على راسهم غاضبون و كتائب الاسلاميين على راسهم البراؤون ، فهل يعقل انو نختزل الحدث بين الجيش و المليشيا ؟

فبالتالي يا جماعة الحاصل ده جزء من نضال الشعب السوداني من اجل التحرر من حكم المليشيا و العملاء و من اجل الإستقلال الحقيقي من التدخلات الخارجية فيبقى الوصف الحقيقي او المصطلح الصحيح هو ( ثورة الكرامة ) و ليس ( معركة الكرامة ) هي ثورة لانها كانت من مطالب الشعب ، هي ثورة لانو الشعب شال فيها السلاح و وقف مع قواته المسلحة ضد المليشيا ، هي ثورة لانها وحدت الشعب السوداني كلووو تحت راية قواته المسلحة ، هي ثورة لانها جعلت حركات الكفاح المسلح و القوات المسلحة و المستنفرين و الغاضبون و البراؤون في خندق واحد ضد المليشيا و العملاء ، هي ثورة لانها وحدت الصفوف و جمعت الشمل و استعادت سيادة و كرامة السودان ، هي ثورة لانها صححت المفاهيم و كشفت المستور و رفعت الوعي و الحس الوطني ، هي ثورة لانها دفنت الاحزاب التقليدية و العملاء مع المليشيا في مقابر جماعية ، و تأسيساً على ما سبق ممكن نقول إنو مع الرصاصة الأولى كانت معركة كرامة لكنها اتحولت لثورة كرامة .
نزار العقيلي
#ثورة_الكرامة

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