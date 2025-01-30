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مستشار المليشيا الباشا طبيق لمذيعة الجزيرة: يا استاذة لا تكذبي

2025/01/30
الباشا طبيق

هاجم قناة الجزيرة بعد ان طالبته بالاعتراف بهزائمهم امام الجيش من ودمدني الى الخرطوم بحري وقال ان سياستها التحريرية تدعم الكتائب الارهابية ..مستشار المليشيا الباشا طبيق غاضبا :
يا استاذة حياة لا تتحدثي باسم قوات الدعم السريع وتكذبي على الشاشة.
والاستاذة حياة تقاطعه.. ترد وتقصف بعنف :-

عفوا سيد طبيق انا لا اتحدث باسم قوات الدعم السريع ولا يمكن ان اتحدث يوما باسمها بعد كل ما ارتكبته من جرائم.
طبيق متلعثما :
يا استاذة حياة.. يا استاذة حياة.. ياااا استاذة حياة
#طبيق_لا_تغضب
#قناة_الجزيرة

طلال مدثر

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