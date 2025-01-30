مستشار المليشيا الباشا طبيق لمذيعة الجزيرة: يا استاذة لا تكذبي

هاجم قناة الجزيرة بعد ان طالبته بالاعتراف بهزائمهم امام الجيش من ودمدني الى الخرطوم بحري وقال ان سياستها التحريرية تدعم الكتائب الارهابية ..مستشار المليشيا الباشا طبيق غاضبا :

يا استاذة حياة لا تتحدثي باسم قوات الدعم السريع وتكذبي على الشاشة.

والاستاذة حياة تقاطعه.. ترد وتقصف بعنف :-



عفوا سيد طبيق انا لا اتحدث باسم قوات الدعم السريع ولا يمكن ان اتحدث يوما باسمها بعد كل ما ارتكبته من جرائم.

طبيق متلعثما :

يا استاذة حياة.. يا استاذة حياة.. ياااا استاذة حياة

#طبيق_لا_تغضب

#قناة_الجزيرة

طلال مدثر