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مستشار المليشيا الباشا طبيق لمذيعة الجزيرة: يا استاذة لا تكذبي
هاجم قناة الجزيرة بعد ان طالبته بالاعتراف بهزائمهم امام الجيش من ودمدني الى الخرطوم بحري وقال ان سياستها التحريرية تدعم الكتائب الارهابية ..مستشار المليشيا الباشا طبيق غاضبا :
يا استاذة حياة لا تتحدثي باسم قوات الدعم السريع وتكذبي على الشاشة.
والاستاذة حياة تقاطعه.. ترد وتقصف بعنف :-
عفوا سيد طبيق انا لا اتحدث باسم قوات الدعم السريع ولا يمكن ان اتحدث يوما باسمها بعد كل ما ارتكبته من جرائم.
طبيق متلعثما :
يا استاذة حياة.. يا استاذة حياة.. ياااا استاذة حياة
#طبيق_لا_تغضب
#قناة_الجزيرة
طلال مدثر