حال الميليشيا ليس أحسن حالا في دارفور من وسط السودان فسقوطهم مسألة وقت

والله هذه الانهيارات التي تحصل للعدو كنا نراها رأي عين

كان ظاهرا أن الجيش يحرص على تدمير الكتلة الصلبة للعدو متمثلةً في أسلحتهم الثقيلة وفي عرباتهم القتالية

حتى إذا حانت لحظة الهجوم وضعفت كتلتهم ؛هجم الجيش عليهم

لا في اتفاق لا يحزنون

انتصارات الجيش دي ما انتصار حصل بين عشية وضحاها

لالا

دي انتصارات الجيش خطط لها وعمل عليها من أول لحظة بدأت فيها هذه الحرب

وصدقني حال الميليشيا ليس أحسن حالا في دارفور من وسط البلاد فسقوطهم في كل الأرجاء ما هو إلا مسألة وقت ان شاءالله…

أحكي ليكم قصة

أيام كنت في جبرة واحد من أصحابنا حكى لينا انو في مخزن تابع لديوان الزكاة الشفشافة دايرين يجازفوه لكن في ناس منعوهم أظنهم حرس

قاموا الشفشافه مشوا لأقرب ارتكاز وقالوا ليهم نحن مواطنين وجعانيين وكده والناس ديل منعونا فعلا الدعامه اتحركوا بعربيتين

وجاءوا طردوا الناس المنعوهم ودخلوا جوه المخزن الدعامه داير يشوفو في شنو ممكن يجازفو هك

لمن مرقوا

لقوا الشفشافه جازفوا عربات الدعامه الهم زاتهم مجازفنها من المواطنين

جنوب الحزام وما أدراك ما جنوب الحزام

مصطفى ميرغني