مجموعة خارج التاريخ تحطم الدولة عشان عاوزين غسالات وتلاجات دييب فريزر!

وأنا بطلع على صور المستوطنين الهاربين قلت لروحي طب “مثقفين القبيلة” بدل كانوا يقدموا لينا الدعامة على إنهم فجّروا ثورة الرعاة في وجه دولة الامتيازات المغلقة، ويهرونا بسؤال: “لماذا يقاتل الأشاوس بهذه الشجاعة؟”

كان يقولوا لينا أهلنا تعبانيين ومحتاجين صبارات، وبراميل، ومراتب، وسراير، وسراير دبل لأغراض التكاثر!

كان أبناء 56 اتبرعوا ليكم بكل هذا وأكثر.. ويا دار ما دخلك شر. لكن الحقيقة عنف الدولة لازم يرتكب فيكم فظاعات بشعة؛ عشان ما تجي مجموعة خارج التاريخ تاني تحطم الدولة عشان عاوزين غسالات وتلاجات دييب فريزر!

محمد أحمد عبد السلام

