نقول ليهم أدخلوا القصر إن شاء الله مكبرين ومهللين

يعني يا Amr Salih Yassin أنت مشكلتك كلها في انو ناس البراء يجو داخلين القصر ويرسموا صورة غير حضارية ذي ما أنت بتتخيلها في القصر الجمهوري ، خايف من رفع اصبع التكبير داخل قصر غردون. يعني لازم نعيش المشهدية بتاعة ديسمبر دي ونجيب منو كدا كزام والراجل التاني الذكرتو دا ما عارف اسمو منو اذا بتاع زينة ولا كراسي ولا العاب نارية ، ونجيب مازن حامد يغني لينا ساقنا الهوى !. ياخي الشباب البقاتلوا حالياً ديل مابقاتلوا بأسلحة موية ولا بتحركوا في نزهة، في كل متر بتقدموا نحو القصر في شهيد وجريح. شهيد كان ممكن يكون قاعد ذينا كدا في الفيسبوك يقول اعملوا كدا وما تعملوا دا.نحن والله دم جريح واحد من الشباب ديل أغلى من القصر واغلى من رمزيته، وفي سبيل حفظ مكانهم وقيمتهم ورفع ذكرهم نقول ليهم أدخلوا القصر دا إن شاء الله مكبرين ومهللين واجعلوا تكبيراتكم داوية ومجلجلة .

نصر من الله وفتح قريب

حسبو البيلي