بعد الحرب دي تنتهي، عندنا حكاوي كتييييييييرة حنحكيها، عن البلد دي والخير والجمال الفيها، والتكاتف والتعاون، عن الوجع والألم، والموت، عن الفقد الكبير المادي والمعنوي، عن المخاطر الاتعرضنا ليها، وعن الخبرات الاكتسبناها، عن الأزمات وتجارها، عن السفر والترحال، عن التجارب الغيرتنا، والعادات الغيرناها، عن الناس القربنا ليهم وعرفنا عنهم جوانب كانت غايبة عننا، مع انهم موجودين في محيطنا، والناس البعدنا عنهم …. والناس العرفناهم وبقوا قاعدين قداااام في حياتنا، وعن ناسنا الأصلاً عارفننا وعارفنهم ومحافظين على مكانتهم وأكتر، عن الهزائم والشكوك، عن البكاء والدموع والوداع، وعن الرجوع والانتصار.

Malaz Nagi