رؤية الجيش أول الحرب لانهاء تمرد الجنجويد هو تجميعهم في معسكرات وجمع سلاحهم سلماً . الجنجويد قالوا لا نحن الجيش دا بننتهي منو كلو و ٥٦ دي بننتهي منها .

اسي الليلة شايف واحد من الجنجويد قال ماعندنا مشكلة نتجمع في معسكرات 😅 ياراجل الآن الآن وقد عصيت .

على العموم تتجمعوا وتستسلموا والجيش يشوف شغلوا معاكم .

مجالس الجنجويد :

تم اختراقنا من قبل الاستخبارات وجهاز المخابرات ، لا نعلم حجم الاختراق ولكنه كبير ولا يمكن السيطرة عليه ، مستوى الاختراق وصل لقيادات كبيرة وأفضل حل لنا الآن هو الهروب ،لا أحد فينا يثق في الاخر وكل فرد يسعى للهروب ، حجم الاختراق لا يمكن معالجته بغربال لأن الكل متورط والكل يسعى للنجاة بنفسه ، لا نعرف مصيرنا ، هل نقتل ببنادق قادتنا ام بمسيرات عدونا او بمتحركات الجيش ، نحن في وضع نفسي سيء ولا نستطيع حتى حمل السلاح ، نفكر في الهروب لكن صفوف المركبات طويلة والخوف من استهدافنا في الكبري كبيرة . انصحونا ماذا نفعل ؟

قولوا اااحي ااحي انا بصوت الجنجويدي القبضوه في المدرعات😂😂

حسبو البيلي

