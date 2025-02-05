حيث مكانهم الطبيعي

يعيش الجنجويد في عصر ليس عصرهم ، لاينتمون لهذه الأرض ولا لشعبها ، قادمون من أقاصي التاريخ والعصور المظلمة يحملون حقدهم وبربريتهم يقتلون وينهبون فلا وازع اخلاقي يمنعهم ولا دين يردعهم ، الصدفة التاريخية وحدها التى أتت بهم من عصور الظلام كتجربة لتدجينهم وانسنتهم ففشلت التجربة واستوطنوا أرض السودان كجراد منتشر ، هم دواب الشياطين بل هم الشياطين نفسها ، أنظر إلى الجنجويد وأرى فيهم رعاع أوربا وقاطعي طرق قوافل التجارة في أفريقيا ومجرمي أسيا ، أنظر إلى وجوههم وأرى فيهم شر وحقد لايفنى ، هم أسوأ الشياطين وأحد أمراء الجحيم فلا خير يحملوه ولا رحمة في قلوبهم ، هذه الأرض ليست لهم وهذا الزمان غير زمانهم فاصلهم ومنبتهم قد إنتهى عصره وأستنفذ وقته ، فهم ماقبل قبل كل شئ حيث المجاري والبالوعات والقذارة والخيانة ، اما نحن سنكون حريصين على إرجاعهم إلى مزبلة التاريخ حيث مكانهم الطبيعي يرقصون فيه مع أم قرون ورشا عوض يرتدون فيه اللاشئ يحفهم ياسر عرمان ويخدمهم جعفر سفارات وطه عثمان ..

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية



حسبو البيلي

