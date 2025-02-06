كل الإعلاميين بتاعين حميدتي إنتهو فضل بوق إعلامي دعامي واحد هو خالد سلك !!

صوت ( القعونجه ) البيطلع من جوه خالد سلك بعد كل كلمة يقولا هو صوت ( الشيطان الدعامي ) الجواهو عشان نحن مانلاحظ للحته بتاعة البصاق البيطلع أثناء الكلام ،، خالد سلك بيقوم يحُك دقنو عشان الشيطان مايجيب صوت !!

كل الإعلامين بتاعين حميدتي إنتهو فضل بوق إعلامي دعامي واحد بس هو خالد سلك !!

أقسم بالله العظيم أنا بطني بتطُم لمن أسمع فيديو لخالد سلك وهو بيتكلم بحٍس بإني عايزه أستفرغ نبرات صوتو مغززه كل ملامح وشو ماحلوه لوية خشمو وحًكًة دقنو بي يدو وهو بيكذب كلمة آآآ آآآ آآآ البيقولا بعد كل كلمه أي حاجه فيهو مابتخش القلب نهائياً خالد سلك إنت مُتعٍب لنفسيات الناس المفترض تتكيف للسياسي وهو بيطرح فكرتو لي إنت كده ياخالد سلك لي ياااخ؟ ممكن تكتب أحسن من تتكلم ماتتكلم ياخ والله العظيم دي نفسيات دي .. ياخ الشعب ده زنبو شنو في الدنيا دي عشان تفضل ليهو إنت كآخر جنجويدي في الميديا وبعد ده كريه ..



تبيان توفيق الماحي أكد