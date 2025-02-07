ليتنا نمتلك رفاهية حرية التنقل ❤️

قبل كم يوم حصل لينا موقف باااائس بؤس مضحكفبعد الحرب في البلاد، يستباح الشعب.

إِذَا ضَاقَ صَدْرُكَ مِنْ بِلَادٍ تَرَحَّلْ طَالِبًا أَرْضًا سِوَاهَا

عجِبْتُ لِمَنْ يُقِيمُ بِدَارِ ذُلٍّ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَضَاهَا

فَذَاكَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلُ عَقْلٍ بَلِيدٌ لَيْسَ يَعْلَمُ مَا طَحَاهَا

فَنَفْسُكَ فُزْ بِهَا إِنْ خِفْتَ ضَيْمًا وَخَلِّ الدَّارَ تَنْعَى مَنْ بَنَاهَا

فَإِنَّكَ وَاجِدٌ أَرْضًا بِأَرْضٍ وَنَفْسُكَ لَمْ تَجِدْ نَفْسًا سِوَاهَا

مشيناها خُطىً كُتِبَت علَينا ومَن كُتِبَت علَيهِ خُطىً مشاها وَمَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا