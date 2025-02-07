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ليتنا نمتلك رفاهية حرية التنقل ❤️
ليتنا نمتلك رفاهية حرية التنقل
قبل كم يوم حصل لينا موقف باااائس بؤس مضحك فبعد الحرب في البلاد، يستباح الشعب.
المهم اترسل لي بيت الشعر ده
مشيناها خُطىً كُتِبَت علَينا ومَن كُتِبَت علَيهِ خُطىً مشاها
وحقيقي شد نظري ان اقرأ القصيدة… عجبتني عجب فقلت اشاركم بيها واحب اعرف شعوركم شنو تجاه الابيات مع وضعنا الحالي.
إِذَا ضَاقَ صَدْرُكَ مِنْ بِلَادٍ تَرَحَّلْ طَالِبًا أَرْضًا سِوَاهَا
عجِبْتُ لِمَنْ يُقِيمُ بِدَارِ ذُلٍّ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَضَاهَا
فَذَاكَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلُ عَقْلٍ بَلِيدٌ لَيْسَ يَعْلَمُ مَا طَحَاهَا
فَنَفْسُكَ فُزْ بِهَا إِنْ خِفْتَ ضَيْمًا وَخَلِّ الدَّارَ تَنْعَى مَنْ بَنَاهَا
فَإِنَّكَ وَاجِدٌ أَرْضًا بِأَرْضٍ وَنَفْسُكَ لَمْ تَجِدْ نَفْسًا سِوَاهَا
مشيناها خُطىً كُتِبَت علَينا ومَن كُتِبَت علَيهِ خُطىً مشاها وَمَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا
حقيقي الأرض لله ونحن لله… بس السياسين بشتنونا
يلا صباح الخير والنور والسرور والخاطر المجبور
إيثار التاي – اختصاصي نفسي