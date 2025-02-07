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كافوري مربع ٤ و٥ حُرة كما ينبغى .. تسجيل دخووووول الحاج يوسف والطريق إلي العمق
بفضل الله اولآ ثم عزم الرجال كافوري مربع ٤ و٥ حُرة كما ينبغى الطريق إلي القطنرة والعمق بإذن الله.
إلتحام جيش البطانه بجيش محور حطاب بلد العزاب للجنجويد
وتحرير كهرباء عيد بابكر والمدينة الجامعية ولا يزال الزحف مستمر.
تسجيل دخووووول الحاج يوسف والطريق إلي العمق بإذن الله
المسعودية كاكي أخضر الطريق إلي جياد.
الخناق يضيق
الطوفان قادم
لا تزال العمليات مستمرة دعواتكم لقواتكم وما النصر إلا من عند الله
نصر من الله وفتح قريب
رصد وتحرير – “النيلين”