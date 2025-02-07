كافوري مربع ٤ و٥ حُرة كما ينبغى .. تسجيل دخووووول الحاج يوسف والطريق إلي العمق

بفضل الله اولآ ثم عزم الرجال كافوري مربع ٤ و٥ حُرة كما ينبغى الطريق إلي القطنرة والعمق بإذن الله.

الخناق يضيق

الطوفان قادم

لا تزال العمليات مستمرة دعواتكم لقواتكم وما النصر إلا من عند الله

نصر من الله وفتح قريب

رصد وتحرير – “النيلين”