#أعزائي_الجنجأ

معركتكم شعارها : ” السلطة والقبيلة الانتقام والغنيمة ”

ونداء الجنجا : \\ جاهلية سرقة خم //

صندوق #الخرطوم قد اكتمل؛

ومليون مقا..تل بهمة ليس لها مثيل جالسة تلقط في أم كعوك

ومسيرات وسلاح ومدفعية موجهة وعزيمة رجال

فعلام الان.تح.ار ؟

كل محلل وقائد #عسكري يعرف شيئا واحدا؛ لقد خسرتم الخرطوم كما خسرتم #الجزيرة و #سنار والنيل الازرق و…

لقد تحررت مدني وسنجة ورفاعة والحصاحيصا وجبل موية وتمبول والجيلي وحجر العسل وبحري وامدرمان و…

والأهم لقد تحرر قبلها المجا.ه.د السوداني من وهن الهزيمة

وكما قال صديقكم يأجوج : ” مصيرنا انتهى المعركة انتهت ونحن انتهينا لكن سنموت لأجل القضية”

وكما قال غيره وقد اقتنع باستحالة النصر :”يا موت يا شهادة”

لقد فر القادة من الخرطوم الرجل ال3 عصام فضيل و قجة حتى رئيس الاستخبارات عيسى بشارة

هل تعلم لماذا اعتقلتم عثمان عمليات ؟

لماذا صفيتم سفيان وجلحة والطاهر جاه الله ؟

هل تعلم لماذا قررت اسر.اا..يل وامريكا ابادة عرب الشتات في #السودان ؟

والسؤال: ما الذي يستحق أن تموت منتح.ر.ا من أجله؟

أهو شيء في سبيل الله ؟

انها معركة في سبيل الشيطان شعارها العملي : ” السلطة والقبيلة الانتقام والغنيمة ”

#السلطة فقد فشل الانقلاب خلال ساعات بثبات #البرهان والحرس

#القبيلة: لقد بدأت القيادات الأهلية تتبرأ منكم وتتجه حيث مالت الكفة ، وتشهد بورتسودان اللقاءات ، وبدأوا الاتصال بالسفراء يحنسوا عمك يمرق عيالهم الذين باعوهم بالرخيص لآل دقسوا ..

وللعلم لقد تحول كل السودان البوم لقبيلة واحدة بهدف واحد :

رد الكرامة ودحر الد.عامة الى يوم القيامة



#الانتقام لقد قتلتم واغتصبتم ونهبتم من ظللتم تخفون الحقد عليهم ولا ذنب لهم؛ وما حل بكم جزاء موفور وعقاب محقق وما ينتظركم في المرحلة التالية الأسوأ ف تجهز الجيش والمخابرات والاحتياطي والمستنفرون لحرب المدن

ويوم لقاء الخصوم عن الله أفظع

#الغنيمة لم يكن البرهان يهذي لما قال ” ان شرك أم زريدوا العاملنو لينا راصدنوا ليهم وحنلفهم بي شركهم ذاتو ”

دي علوم كلية حربية

ولن تخرج يا جنجاوي من الخرطوم بمال ولا سيارة أتوس واسأل الواقفين في جبل أولياء

فقط أمامك النجاة بنفسك وبقية أهلك الذين جئت بهم بعد أن خدعوك وملكوك فيلا آل الحكيم بالرياض أو عمارة ملاسي بالمنشية أو بامكانك الاستسلام …

والتوبة الى الله

ورد المظالم

أما الهرب فكما يقول مبدع القدرات العسكرية السودانية – Sudanes Military Capabilities

اهرب سباحة أو جوا ان استطعت سبيلا

ولن تستطيع

محمد هاشم الحكيم