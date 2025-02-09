🔴 35 متحرك وقرابة 300 ألف مقاتل تزحف بجسارة نحو وداخل الخرطوم

#المعركة_الفاصلة

يتحدث المنشور عن :

○ حجم معركة الخرطوم وتحديد اهم محاورها

○ تقديم مقترحات عدائية هجومية

○ مقارنات بين ضحايا الجيش والمليشيا

○ مقترحات عسكرية وسياسية

لم يكن انهيار المليشيا وليد صدفة ؛ بل نتاج لخطة عسكرية مبهرة عمل عليها قادة كبار باشراف استراتيجي بل تكتيكي لسعادة الرئيس البرهان شخصيا وبقية القادة .

بعد اشهر من اندلاع معركة الكرامة اطلعت على معالم خطة شاملة حددت حتى خط انسحاب الجنجا وشاهدت 90% من معالمها تتحقق على الأرض في صورة انتصارات

لكن؛

ومع 35 متحرك وقرابة 300 ألف مقا.تل تزحف يجسارة نحو بل وداخل الخرطوم؛

ومع فك الحصار عن كل معسكرات الجيش بالخرطوم بنسبة 100%؛

فان

بقية معركة الخرطوم رغم تأكد تحقق التحرير؛

الا أنها ليست بتلك السهولة التي يظنها البعض

فالحرب ليست لعبة الكترونية

كل خطوة تُمشَى وبناءة تُحرّر؛ فمعها دماء غالية تسكب وشهداء نقدمهم

فلا يتكل اصحاب الأسلحة الخفية أهل الدعاء والصدقة من اللجأ الى القوي الجبار

#انتيحااار.. الجنجا

ما يحدث الآن هو محاولة الجنجا ابطاء سير القوات المسلحة وارباكها بخسائر غير متوقعة

الغرض كسب سياسي يقوي الموقف التفاوضي ليس لاجل النصر بل لاعادة مكياج العزيمة لتكون مقبولة لدى الكفيل

ثم محاولة تحقيق نصر في الفاشر

ستكون أهم المواجهات القوية في عدة محاور تختزل المعركة الكبرى :

– معركة #جياد و #الباقير – وهي الأضخم – والتي ستنتقل لمعركة أقوى عند مدخل الترعة قبل بتري والتي تخنق طريق مدني الخرطوم.

وربما يكون الحسم فيها لغواصي الضفادع عبر النيل وللطلعات الجوية الحاسمة والمدفعية الموجهة .

هل أكلمكم عن العدة الجيدة ام ..

– معركة سوبا شرق وبقية شرق النيل للسيطرة على كباري شرق سوبا والمنشية ، وتحرير جيوب كافوري.

والمقترح قوات صاعقة وجماعات العمل الخاص التي تخترق المجموعات ليلا وتقسمها لمربعات يسهل تفكيك اضلاعها

صناديق صغيرة داخل الصندوق الكبير

– معارك تحرير وسط الخرطوم والتخلص من القناصة المنتشرين والذي وزعوا بعناية

وهذه يمكن حسمها بالالتفاف ومحاصرة العدو لفترة وسيستسلم حتما او يطبق عليه سيناريو الاذاعة .

– معركة ابو قوتة وهي مرتبطة بمعركة جياد والنيل الأبيض

وسيحسمها الطيران سريعا باذن الله

– معركة شمال النيل الابيض بعد نعيمة وقبل القطينة

وهذه ستختم عند خزان جبل أولياء

وهي معركة مقصود ابطاؤها وتقليل سرعة التوغل لاهداف تتعلق باتاحة الفرصة للفارين بالاقدام عبر كبري خزان جبل أولياء .

– معارك غرب أم درمان: يرتبط تحرير صالحات و الجموعية بالموقف حول جبل اولياء ولا تعليق

– الحرب النفسية : يجب بث ملايين الرسائل عبر شركات الاتصال ونشطاء الوسائط وابراز حجم خيانة قيادات الجنجا ، ورغبتهم التضحية بالمقاتلين بعكس الجيش الذي حافظ على قوته اذا الخسائر البشري تقدر ب 1:9 ؛

جندي جيش أمامه 9 قتلى من المليشيا

جريح جيش : 16 من المليشيا

كل 40 مستنفر جيش : 1 مستنفر مليشي

نعتذر يا سعادته عن تسريب الاحصائيات قبل …

#مقترحات_المرحلة_القادمة

#عسكريا

■ المعركة الكبرى هي معركة الدعاء والصدقة

■ تنظيم كتائب المقاومة وتحويلها سريعا لجيش الاحتياط بقدرة مليون جندي

■ استمرار الاستنفار ورفع القوة لمليون مستنفر

■ تعميق التدريب راسيا لرفع قدرات الاقتحام البري

■ تدفق السلاح خاصة الطيران المسير النوعي

■ الاسراع بتشغيل مصانع السلاح والذخيرة

■ متحركات المستنفرين والكتائب تجاه الفاشر

#سياسيا

■ التعجيل باعلان حكومة وطنية قومية تقود معركة البناء السياسي

■ حل جميع الأحزاب والتنظيمات وفتح الباب لاعادة التسجيل وفقا ل …

■ تشجيع الادارات الأهلية لمناطق حواضن الجنجا لاعلان مواقف دعم الجيش والتبرؤ من المليشيا واعادة استقطاب ابنائهم بعيدا عن القتال.

محمد هاشم الحكيم

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