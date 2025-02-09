معقولة الدعامة يكونوا احسن منك؟ موقفهم ثابت تجاه حميدتي لحدي ما كملوا جت

الساعة ٩ بالليل الجيش حرر منطقة: البرهان كاهن كبير .. البرهان بيلعب سياسة .. البرهان ثعلب ماكر …البرهان اشفت زول

الساعة ٩ صباحا البرهان طلع خطاب ما موجه للشعب السوداني اساسا اذا انت بتفهم سياسة : ده شنو ده يا البرهان انا شايف احسن تشتغل وانت ساكت مافي داعي للخطابات

انت اثبت على حاجة .. اذا انت مقتنع بالزول ده يقودك في المعركة دي فإن اتبعته فلا تسأله عن شيئ حتى يحدث لك منه ذكرا

واذا انت شايف نفسك قاري الساحة السياسية الداخلية و الخارجية و العسكرية و بتقدر تقود البلد دي رسل ال cv بتاعك في الايميل بنتواصل معاك اذا قبلناك قائد اعلى للقوات المسلحة

و حاول شوية كدة خليك صبور يعني ما يكون موقفك تجاه قائدك بيتغير في اليوم ٧٠ مرة .. مرة كاهن و مرة ما بيعرف

معقولة الدعامة يكونوا احسن منك؟ موقفهم ثابت تجاه محمد حمدان لحدي ما كملوا جت و قاداتهم كملوا جت ياداب الاسبوع الفات حتى بدوا يسبوا ليهو….

انا ما بطالبك تصبر سنتين . لكن كمان ما في نفس يوم الخطاب بالمساء تعارض قائدك .. يعني اديها اسبوعين شهر كدة افهم الحاصل شنو و الخطاب مقصود بيهو شنو يمكن هسي الشغلة دي دردقة …

Ahmed Crash