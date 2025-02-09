دايرين الصراحة ولا بت عمها، استمعت لحديث البرهان مع القوى السياسية مرتين، 95% جيد جدا ومثير للاعجاب.

5% دي شكلها بواقي كلام من نقاشات تانية لا علم لي بها بصورة واضحة، في خلاف ما كبير، وتحت السيطرة.

من حقي أتحفظ على النبرة واستفهم المقصود منها، وقد فعلت من قبل، لكن غلبني أخفي أعجابي بالمتبقي .. خاصة نقطة ضرورة تأسيس واستحداث مراكز الدراسات.

انتهز هذه الفرصة للتأكيد: مافي حاجة اسمها حظر مؤتمر وطني ولا قحت، في حظر من أدين إدانة نهائية أمام محكمة وطنية، حظر للأفراد وليس لأي حزب، ويوجد محاكم ونيابات وأمامها قضايا، الأفراد المتهمين من قحت يمثلوا أمامها.

بخصوص العفو: ما عندنا مشكلة أن يقفزوا من مركب المليشيا الغارق، مشكلتنا أنهم دايرين يتلبوا ويسوقوا سفينة الوطن للغرق، إذا في توبة واعتذار للجيش والشعب مرحب.

مكي المغربي