القائد البرهان يقول كلمته الفصل فهل من معترض؟!!!

خطاب البرهان الاخير وهو يخاطب القوى السياسية الوطنية والمجتمعية كان قوله الفصل لدحض كل ما يروجه السياسيين من حواضن الميليشيا (وطمم بطنهم) وهم يلهثون وراء السلطة بأي ثمن، وخطابه القول الفصل لكل ما يروجه بعض الكيزان لعودتهم للسلطة كما كانوا في السابق بحزبهم المؤتمر الوطني. البرهان بكل شجاعة طلب من جميع السياسيين كلمة واحدة فقط في ان الجيش لن يقف مع القحاته مرة اخرى ليحكموا بالتعيين وبدستورهم الجاهز كما كان في السابق، وكذلك قال للكيزان كلام واضح ان حكم الحزب الواحد والتمكين ولى، وعلى كل من يريد الحكم ان يذهبوا لاقناع الجماهير ويختارهم الشعب ويعودوا عبر انتخابات حرة ونزيهة و(الحشاش فقط يملا شبكتو)، وقال بانه يرحب بكل من يصحح موقفه من السياسيين ويكون مع الجيش والشعب لأنهم الان مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط في السودان بدون ايدلوجية حزبية او فكرية، وصرح بكل وضوح انه سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة قادمة. ولإثبات ان الجيش لن يستقطبه اي من الاحزاب حتى ولو قاتل الحزب مع الجيش بكل كوادره ، ومهما كانت مواقفهم في الحرب فانهم في النهاية مجرد مواطنين سودانيين اختاروا الوقوف مع جيشهم وشعبهم بعيدا من اهداف حزبهم او مكونهم السياسي، ومن يريد أن يقاتل خلف لافتة سياسية عليه إلقاء السلاح، والجيش والشعب لا يحتاج اليه ولا الى حزبه، هذه الرسالة واضحة جدا للقحاتة والكيران ولكل الاحزاب والتحالفات السودانية وحتي المجموعات العسكرية التي تقاتل مع الجيش. ونؤكد لكم ان الغالبية العظمى من الشعب السوداني مع خطاب البرهان، وخطابه يمثل اي سوداني غيور على الوطن، ولا يرفض كلام البرهان الا من يريد أن يأتي عبر السلاح ويحكم بايدلوجيتهم الفكرية ويريد من الجيش ان يكونوا انقلابيين تحت امرتهم ويكونوا حرسهم الخاص لبلوغ اهدافهم لاعادة التمكين وتقريب الولاءات، وإما ان يكون سياسي او حزب فاشل يعلم تمام العلم انه لن يستطيع اقناع الشعب بسياسته، وموقن تماما ان الشعب لن يختاره ليحكمه.

ايا كنت من هذين الفئتين، نقول لكم ان كلام البرهان يمثلنا كشعب سوداني والما عاجبو يشرب من البحر بس.

د. عنتر حسن