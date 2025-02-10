من البركات غير المقصودة من تطور الأوضاع وخطبة البرهان إنها قبلة عودة حياة لأقلام أصابها خرس كامل أو نصفي في سنتي الحرب. وهذه البركة تتيح عودة أقلام لا تعرف من السياسة إلا لعن العسكر والكيزان، ولكنها تصاب بداء الحيرة والخرس النسبي أ أو الكلي تجاه قضايا مثل الغزو الأجنبي، وإنهيار الدولة وصعود ميليشيا إقطاعية يتم التعويل عليها لجلب المدنية أو مساعدتها بخلق توازن ضعف ومساواتها في الحقوق مع الدولة وجيشها مع أنها أشعلت هذه الحرب وهي في سن العاشرة من عمرها. ستعود هذه الاصوات للبكاء الفصيح علي مخاطر دكتاتورية برهانية قادمة مع كيزان او سكيتو.

من أكبر مصائب السودان وجود قطاعات واسعة من الناشطين والمثقفين لا يعرفون شيئا عن شروط الإجتماع وصنعة الدولة سوي لعن الكيزان والعساكر.

وهذا لا يعني عدم جواز لعن كيزان أو جيش ولكنه يعني أن صناعة وطن تطلب معارف أوسع قليلا، تعرف عن تعقيدات هذا الكون أشياء غير سوء كيزان وجيش.

معتصم اقرع