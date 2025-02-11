الجزء الاكبر من مكونات تقدم الذي كان يؤثر علي قراراتها ومواقفها مجرد دعم سريع

يعني لمن جوا ينشقوا.. انشقوا علي ايهما اكثر قربا من المليشيا وخدمة لمشروعها..

لم ينشقوا بسبب خلاف حول ادانة الجرائم ضد المواطنين من قتل واغتصاب وتهجير.

– جدير بالذكر ان الفصيلين ستظل مواقفهما كما هي الخلاف فقط في موضوع المشاركة في حكومة الدعم السريع ..

♦️- نفس مواقفهما من المليشيا والتغطية السياسية علي جرائهما

♦️- نفس مواقفهما من الجيش والمقاومة الشعبية

♦️ – نفس مواقفهما من مطالبة بحظر طيران الجيش وتجريم المقاومة الشعبية وتبريرهما لحصار وقصف الفاشر

♦️- الجناح الرافض للحكومة لا يري اي خطأ في مواقفه السابقة وقد تبين تماما ان الجزء الاكبر من مكونات تقدم والذي كان يؤثر علي قراراتها ومواقفها انه مجرد دعم سريع تم حشره في أحشاء تقدم ليخاطب العالم من منصة تدعي المدنية وبسبب هذا الادعاء كان لها وجود في محافل دولية واقليمية وحضور اعلامي تم استغلاله لصالح المليشيا.

النور صباح