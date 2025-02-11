القحاتة ما بين ليلة وضحاها اتفقوا معانا على انه البرهان ما كوز والجيش كويس

من أول طلقة و أول فديو اغتصاب و طردنا من بيوتنا، جزء مُقدر مننا وقف في صف قواتنا المسلحة وعن وعي سفهنا سؤال من صنع المليشيا. و قلنا و حنظل نكرر الجيش مؤسسة (كانت) مُستغَلة و مُنهكة زيها و زي باقي مؤسسات بلدنا. ونحن مؤمنين بأن الجيش في الأصل حقنا كلنا،

مكون من السودان كله عشان يحمي السودان كله. مافي حزب او شخص مهما بلغوا من قوة سواء كانت قوة نظيفة او فاسدة بتقدر تحتكره. و إلا الانقاذ ما كانت احتاجت تكوّن مليشيا تحاول تبيد بيها قرى دارفور تحت مسمى التطهير العِرقي!

القحاتي و غيره من المحايدين مصرين يبرروا عدم دعمهم للجيش بأنه جيش كيزان وهو مَن صنع المليشيا و الحرب مسرحية و ديل طرفي نزاع و و و.

و أهو غيروا خطابهم (براحة) و ما بين ليلة و ضحاها اتفقوا معانا على انه البرهان ما كوز و الجيش كويس و قريب انشالله لسانهم حيتجرأ يسبق الدعم السريع بعبارة مليشيا.

ليه؟

أهي برضو السلطة!؟

لما نقول قحت ٢ أو القحاتة وقياداتهم خانوا شهداء ثورة ديسمبر المجيدة؛ بتكون في بالنا تفاصيل كتيرة منها صورة الشهيد عبدالسلام كشه و هو كاتب ( لا حوار لا تفاوض(مع العسكر)/تنحي من غير شروط.

و تحتها كاتب شنو؟

نخاف على ثورتنا من النخب#

و طبعاً خوفهم كان في محله تماماً.

النخب بعد كل الجعجعات على مسارح الاعتصام عن اسقاط النظام و ما دايرين سلطة، مشوا اتفاوضوا و شغلوا كراسي السلطة تحت شعار “حقن الدماء”، الدماء اللحد اللحظة دي مسكوبة بسبب تصرفهم دا.

حقن الدماء قرار غبي و أناني و أديتو (شنكل) الثورة السلمية بدل تنظموها بعدما قربت تنتصر. و من ثم أدى لتقوية حميدتي ومليشيته، خلوه بدل يشتريهم هم بس! او يخوفهم هم بس! أو يقنعهم هم بس! يشتري مئات البيوت و أدوهو زمن يسطو على المؤسسات و يشتري معظم الرخيصين و الرخيصات من الساسه و يجند آلاف الآلاف من الشباب لأ و كمان يعرّف نفسه على المجتمع الدولي لدرجة يقدر يتفق معاهم علينا بإسم الديمقراطية.

لذلك و من زمن الثورة اراكم أسوء و أكثر سخف و انانية من الكيزان. نفس الحركات فقط شعاراتكم تختلف.

بنعرف بعض كويس و بعرف منكم كمية من الشياطين الخرس. كتير على الصعيد الشخصي و على الصعيد العام ياما شوفتوا ظلم و سكتّوا طوعاً ما وقفتوا ضده. أحيانا لحقظ علاقتكم الاجتماعية و أخرى لمصالحكم الشخصية.

بعني بالنسبه لي انتوا ما عندكم قضية حقيقية، كل دا وسيلة لغاياتكم.

و بعد كللل الحصل دا مافي حل سلمي لا معاكم لا مع طرف نزاعكم. الفي تخلّي و في الميدان استسلام او انتصار الجيش.

عن نفسي بقبل الاخر لأنو ببساطة موجود!

إلا اذا أذاني او أذى بلدي. و بعرف أفرز. و البحصل أكد لي ان التعميم مُخل. فما بفترض ان الاسلامي كوز. انما الكوز سلوك من فسد من الاسلاميين فساد مالي، سياسي او ساعد في قمع الرأي الاخر بأي وسيلة من الوسائل الكلنا عارفنها.

فيا النزيهين من الاسلاميين انتوا التعالوا بجسم جديد خالي فساد! يكون في النور و حبابكم زيكم و زي كل باقي التوجهات طالما حندفع تمن الديمقراطية و نركّز مع التعايش السلمي و المصلحة العامة لحياة كريمة و سودان جديد آمن و مستقِل.

ساندرا فاروق كدودة