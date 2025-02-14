البرهان الآن ما محتاج مننا نطبل ليه بل محتاج الناس تضغط ليه على القحاتة

أنا على قناعة تامة أن المجلس العسكري الحالي والجيش عموما لا يرغب في قحت تماما

غير سياسيا الناس ديل شخصيا كده ما بحبوا القحاته وعندهم معاهم مشاكل شخصية عديل بسبب الاساءات و السخرية الحصلت لهؤلاء القادة بسبب حماقة القحاته وسفهم

لكن لبعض الضغوطات بضطروا كان يقعدو معاهم و يشتغلو معاهم مجبورين

بعض الفضلاء ممن كانوا في إحدى المكونات التي كانت تقابل السيد البرهان قال انو البرهان قاليهم انت احشدوا واشتغلوا واعملوا رأي عام وكلام زي ده في هذا المعنى

فالبرهان الآن ما محتاج مننا نطبل ليهو بل محتاج انو الناس تضغط ليهو على القحاته ديل وتكون رأي عام مكثف ينعكس للعالم الخارجي لانو العالم الخارجي ده الآن مقتنع تماما انو قحت هي التي تمثل الشعب

لازم يظهر جليا للعالم انو قحت لا تمثل الشعب

عشان كده الناس تضغط في الجانب ده وتمشي فيهو

ربنا يصلح الحال

مصطفى ميرغني