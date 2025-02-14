نحن ذنبنا شنو كشعب

نحن أصحاب الوجعة هم ما هامين بينا

كلهم لا خير فيهم

العبارات الزي دي لمن تقولها ما تفتكر انو انت كده بتكون في السليم وتحاول ترضي نفسك

شوف يا حبيبنا

نحن ده قدرنا، ربنا سبحانه وتعالى أدانا رقعة جغرافية ممتدة فيها كل خيرات الدنيا فبقينا محل طمع الناس

عشان كده تاريخ السودان صعب ومظلم بسبب انو الأعداء يمكرون بنا ليلا ونهارا

يدخلونا في حرب نننتهي منها يدخلونا في واحدة تاني وهكذا والموضوع ده ما بقيف

العالم النحن عايشين فيهو ده ما بعترف إلا بالقوة عالم يأكل القوي فيه الضعيف

عشان كده خطابات نحن ما بنستاهل ونحن شعب طيبان ما بتأكلنا عيش

لازم نقيف في وجه المؤامرات دي على الأقل الأجيال التي تأتي من بعدنا تنعم بحياة طيبة

أول الوقوف ده الوعي

الوعي بالواقع الحولنا تماما

الوعي بانو نحن لازم نشوف خط معين نلتزمو ونسير عليه

الوعي بمعرفة أحسن السيئين و أخف الأضرار

الوعي بحقيقة الصراع

و الحرب دي بتنتهي لكن تاني بنخش في صراع وبعدو في صراع إذا لم نعرف حقيقة المشكلة و جوهرها وتصدينا ليها نحن كشعب

نحن ديل العلينا التعويل

و أساس معركتنا أكرر وأقول الوعي ثم الوعي

لازم نعرف نحن شنو ودايرين شنو ومشكلتنا الحقيقية شنو

ربنا يوفقنا لكل خير

مصطفى ميرغني

