#مهلكة_العربان_في_بلاد_السودان

الى السادة حواضن الجنجا من القبائل #العريية والى عربان الشتات :

لا تخدعوا أنفسكم بالتعامي عن الحقيقة المفزعة ؛

كل دول الجوار تعتبركم أعداء استراتيجين منذ القدم ؛ أفريقيا الوسطى تشاد النيجر جنوب السودان الخ .. ،

لقد قبضوا الثمن وبعد الشبع سيقضمونكم

ثم تأتوا بغباء لتستعدوا مصر وتخسروا ايضا أهل وطنكم السودان باصطفافكم ضد الكل ؟

دول الجوار تعمل على التخلص منكم لعلمها بقوة الجيش

دول الجوار ستتحالف ضدكم خلال فترة وجيزة ولن نسمح بعودتكم كمعارضة باراضيها.

خسرتم سندكم الاقوى حكومة وجيش وشعب جمهورية السودان.

فلتلملموا بقايا المخدوعين بالخرطوم فان الكماشة قد زردت

ولا مهرب

محمد هاشم الحكيم

