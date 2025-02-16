الما بعرف حاجة عن ولايات السودان و مناطق شوارع العاصمة المثلثة ما ح يكون قادر يعرف الجيش بيعمل في شنو و اتحرك كيف و عمل شنو و ح يعمل شنو !!

يعنى مثلا لامن تسمع انو الجيش في شرق النيل قاعد في ٢٤ و الردمية القديمة و البنداري و المزدلفة و كهرباء عد بابكر و طرمبة الدائري مع حي النصر و بهناك استولى على كافوري و بالتالي معناها سيطر على القنطرة فلك ان تتخيل ماذا سيحدث ، لو بتعرف المواقع دي ح تقدر تتخيل المشهد الجميل ، كذلك بالنسبة للولايات و قس على ذلك .

التمرد في ارض السمر يعتبر ميتة ممرحلة ، فاذا ما عندك ادغال و حواضن ضخمة وسط الادغال و الغابات ذي الجنوبيين معناها امك ح تبكي عليك و اوعك تتمرد ، و اذا ما عندك جبل ذي جبل مرة امك ح تبكي عليك و اذا ما عندك سلسلة جبال ذي كاودا امك ح تبكي عليك و اذا ما عندك طيران على قول عمنا طارق معناها اهلك كلهم ح يبكو عليك المهم فلترون هذا قاعد يتشكل بطريقة مخيفة

نزار العقيلي