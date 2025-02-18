أكبر فوائد حفلة نيروبي اليوم أنها:

– كشفت المنكور من علاقات قوى سياسية ونشطاء مع مليشيا الدعم السريع ، مع أنها كانت تتخفى تحت شعارات (طرفى النزاع) و(الحياد)!

– أوضحت ضحالة (المنظور) ، فمن يقتنع أن مليشيا القتل والنهب والتهجير القسري والابادة يمكن أن تحلب (ديمقراطية) أو تبسط سلطة مدنية..

– أكدت على أن شهوة المال والسلطة لها قدرة على كشف زيف (نضال) عبدالعزيز الحلو وهو ينضم إلى اعداء اهله وقتلتهم حتى أمس الأول فى هبيلة ، وتغييب وعى رئيس حزب الأمة القومي بكل ثقله وتاريخه وسقط فى رهان قضية وطنية..

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هذا غربال بلا شك.. وننتظر بقية التصفية..

#قطع_العلاقات_مع_كينيا

ابراهيم الصديق على