لقد أعادت 56 حميدتي لصاً كما بدأ حياته

الصور الآتية من نيروبي تحمل فرحاً مصنوعاً و تصريحات متفائلة ..

إخراج درامي بإمتياز مع كرم حاتمي في الوعود و التصريحات..

عندنا مطارات و طائرات و جوازات و أموال طائلة..

كويس لماذا تسعى هذه “الدولة” لسرقة مراتب السفنجة و كراسي البلاستيك و تصطف بها لأيام أمام كبري جبل أولياء..بإنتظار العبور للضفة الأخرى أو العالم الآخر في حال مجيء المسيرات.

سعر الوقود الموصل للديار في كثير من الأحوال أغلى من المنهوبات

للأسف ستخلو دولتكم من إمبراطورية دقلو الإقتصادية: شركاته و أراضيه و قصوره ذات أحواض السباحة الضخمة..

لقد أعادته ٥٦ لصاً كما بدأ حياته..

و هاهو قد أقنع بعض الأشرار أنه سيقودهم للمجد و الرفاهية..

لكن قطعاً لن يستطيع الوعد بالنصر ، فالرجل مهزوم و جنوده مجندلون أو هاربون ..

نستمتع بالنصر..و بصور حكومتكم التي لم تجد بقعة في السودان الكبير لتوقيع دستورها..

عمار عباس