احد شباب واحد من احزاب قحت متحور الي تقدم ومتحور الي صمود سالني انت شايف انه شراء الكيزان للسياسيين الرخيسين ديل حاجة كويسة يعني؟؟

عايزني اقول ليه لا ودا غلط…

لا يا حييبي دي اصح حاجة عملوها الكيزان…

انت براك قلت سياسي رخيس.. يعني مجرد مرتزق..

احسن يشتروه الكيزان ويجيبوه يقعد جوه البلد او حتي لو بره ويكف ازاه عن الناس ولا يخلوه معروض في السوق وتشتريه دولة معادية ويجي يحرق البلد زي ما حصل الان..

مع سقوط الكيزان السياسيين الرخيسين ديل وبالمناسبة هم رؤوساء احزاب وليهم اتباع وحلقوهم عريض.. طوالي مرقوا علي السوق واشترتهم السفارات والمنظمات الدولية ( واجهات الجاسوسية) وهسي بقوا فاعلين في مشروع تدمير الدولة..

والا شنو البخلي سياسي يقيف ويرقص ويشكر في عبد الرحيم دقلو وفي نفس اليوم عبد الرحيم دا قواته قتلت اكتر من 400 من العزل في القطينة اطفال ونساء وشوف نفس صراخ العملاء ديل عن احداث الكمبو وعن احداث مواطني جنوب السودان وعدد البيانات الطلعت..

– هسي نصيحتنا للدولة اي سياسي رخيس اشتروه وختوه في الرف..

– اي سياسي ليه سعر ادفعوا فيه دبل نحن اولي باغنامنا الشارد.

لو في زول عشان القروش بقتل وينهب والناس دفعت ليه مرتب ثابت عشان يتوب ويكف ازاه عن الناس يبقي دا من باب الاحسان والسياسيين ديل ثبت تماما انهم ممكن يؤيدوا القاتل ويشاركوه عن القروش.

Alnour Sabah