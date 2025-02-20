برمة ناصر دخل قون شين في الحلو

برمة ناصر لكن دخل قون شين في الحلو وتر ليك الجماعة بقوا يتلفتو! الحلو عارض خدماته في سوق الله أكبر وبيكون ملحهم ليك قروش زي الرز! برمة شكلو متصالح مع مشهد سوق النخاسة دا لكن هم أصابتهم حالة توتر باعتبار إنو المشهد مفروض يبين كمشهد نضال حقيقي! أما المفكر الكبير جدا أبكر آدم اسماعيل فيبدو انو اتصالح مباشرة مع الحقيقة! غايتو قروش الإمارات دي جاطت السودان دا فوق تحت! وهو برمة يبدو إنو شعر إنو المبلغ الطلبو الحلو كبير جدا جدا وبيستاهل يشكرو عليو عبد الرحيم!



عموما العامل الإخراج دا فلولي يا الدعامة امشوا بلو أما برمة ناصر فديك عدة ما عندو حل!

Amr Salih Yassin