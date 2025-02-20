تراجي امرأة مختلة وفاقدة للبوصلة، وتمثِّل خلاصة ما يمكن للعَتَه أن يفعله بعقل الشخص. إن كانت معجبة جدًا بأشاوسها، فلتذهب إليهم بعد انتهائهم من معركة، بعد أن يفرغوا من نهب وسلب وتكسير وتدمير بيوت الناس، فلتذهب إليهم وتهبهم نفسها إن شاءت كغنيمةٍ إضافيَّة لغزوهم وفتحهم، فربما يعيدون بعض الحياة إلى بوارها.

تراجي مهزلةٌ مستمرة مع كل فصول المشهد السِّياسي السوداني وتقلباته المجنونة. هي نجمة مسرح هذا العبث في أبهى تجلياته.

هنيئًا لكِ بالأشاوس/أشاوسكِ، واتركي نساء السودان وفتياته المغتصبات يتعافين بمعزلٍ عن رشق سمومك. أجسادهن ليست لكِ لتستبيحيها بتمجيدك للمغتصبين.

أنتِ لا تمثلين إلا نفسك البارعة جدًا في القفز بين السّروج.

Rania Mamoun