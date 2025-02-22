أنظر إلى الشهيد الشاب صاحب الثمانية عشر عاماً، عبد الرحمن الذي قال إن سبب استنفاره هو ما رآه من قوات الدع-م السريع من قتل وسرقة وضرب لأسرته وعنف تجاه مجتمعه ووالديه. وانظر إلى الشاب الدعامي القادم من أقاصي بوادي دارفور، الذي قال إن سبب قتاله هو الغنائم وأخذ أموال المساكين كما قالها: “قنقر بس”



من خلال هذين المثالين، تدرك اختلاف القيم والمبادئ بيننا وبينهم، اختلاف وهوة كبيرة لا يمكن ردمها أو تجميلها. اختلاف يحتاج إلى ملايين السنين لمحوه والوصول إلى ما وصل إليه الشهيد عبد الرحمن ورفاقه.

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

Hasabo Albeely