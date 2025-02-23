رتب صاح..

الدعم السريع هو صاحب الشوكة في هذه اللمة.. وأتباعه لهم وعي إثني حاد بأنفسهم وبمن ليس منهم. والراية التي جنّدتهم في الحرب راية عنصرية لا (رفاقية) فيها غير رفاقية (الجد الأعلى) ولذلك على السادة ركاب (حافلة حميدتي) الانتباه إلى أرقام مقاعدهم حتى لا يجلسوا حيث ينبغي أن يجلس (جنيدي)

وان يعرف كل واحد موقعه في هذا (الضرا العشائري). وعلى أخوانا في الحركة الشعبية جناح الحلو الحذر من الحديث عن (دينامية الحراك الجماهيري) وتصعيد المدى الثوري) والحركات دي..فهؤلاء الناس جنهم وجن (إذا كان ودي الوقتي وفي هذا المنعطف الخطير) ذلك عندهم من لولوة الكلام.. ولترين نبأه بعد حين.

فوزي بشرى