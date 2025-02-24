هل المليشيا عارفة إنه الجيش عنده متحركات لسة ما اتحركت ومرتكزة ليها شهور .. ؟؟

وهل المليشيا عارفة إنه الفرقة الخامسة الهجانة في نص الحرب دي خرجت عدد من الدفعات ؟

هل المليشيا عارفه انه بعد فك حصار الابيض الهجانة دي بذات نفسها حتبدا تتحرك وتنفتح علي غرب كردفان ودارفور ؟

– طيب بعد اكتمال تحرير الخرطوم هل المليشيا عارفه ان القوات الشغالة في الجزيرة والخرطوم والقطينة وقوات محور سنار ومحور الفاو ومتحرك المناقل هل عارفين القوات حتمشي وين ؟؟ اكيد كردفان ودارفور ..

– طيب كيفن الدبارة يا ملايش ؟؟

النور صباح