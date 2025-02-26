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وبس يعني اتمني ما نكون كلنا مضطربين 🫣
من سلسلة اضطرابات نفسية ما موجودة في الكتب النفسية
لمن تتعامل مع اطفالك بواحد من المفاهيم دي، فراجع الناقلات العصبية المتحكمة في ادراكك الفكري
١. ديل اولادي انا فعندي الحق اشكل شخصياتهم كما اريد
٢. ديل اولادي تبع ملكياتي الخاصه
٣. ديل اولادي من نفس الام والابو فاكيد حيطلعو زي بعض
٤. ديل اولادي لازم يكونو الاحسن في كل شي
٥. ديل اولادي لازم نبههم بالاطفال الاحسن منهم عشان يبقو زيهم
٦. ديل اولادي فالقانون في البيت موحد ويسري على الجميع
٧. ديل اولادي وانا متاكده انا بفهمم بدون ما يتكلمو…
وبس يعني اتمني ما نكون كلنا مضطربين
إيثار صلاح التاي
اختصاصي صحة نفسية