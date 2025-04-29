هل مجزرة صالحة دي هي أول مجزرة للميليشيا ولا هي أول مرة تقوم بعمل بشع زي ده؟

في ناس كده بحسسوني انو ما كان متابعين الحاصل في الحرب دي وفجأة كده بقو متابعين ولا كيف ما عارف

ياخي الميليشيا دي من أول لحظة في الحرب دي شغاله فتك ومتك في المواطن

من شهر أبريل ٢٠٢٣م

والله شفناهم بقتلو ناس ساي وبعتقلو ساي و بعذبو الناس ساي وبجلدو الناس ساي

ياخي اليوم الما بتسمع فيهو الميليشيا عملت جريمة في المحيط حقنا هناك في جبرة ده كان هو الغريب

أنا ما بقول ليك الكلام ده تقليلا لأحد أو تهوين من بشاعة الحصل

لكن أنا من الناس ما قاعد أستغرب من أي شيء تعملو الميليشيا

ومتوقع منهم يعملو أي شيء وما اظن في شيء بغضب ربنا تعالى هم ما عملوا

قتل اغتصاب نهب مجازر كلو

التدوين اليومي للمواطنين و الاغتصابات وبيع النساء و جلد الأطفال و الرجال

عشان كده ما تجي فجأة وتقول الحكومة ليه ما طلعت بيان

تطلع تقول شنو يعني ؟

كدي وريني

أنا مرات بحس انو في جهات بتكون دايره تسوق الناس لغرض معين

الجريمة دي نقلبها على الجيش وبدل ما أصابع الاتهام تتجه للميليشيا لالا تتجه للجيش

الجيش مقصر

الجيش المفروض يطلع بيان

الجيش ما عارف

هو الجيش ده من أول يوم قاليك الزول ده عدو و استنفر المواطنين عشان كده وقاليك ابعدو منهم وقاعد يقاتل في الميليشيا دي من أول يوم ما فترت له همة و لا ضعف له عزم وكل يوم بقدم عشرات الشه.داء

وتطلع بيان لشنو زاتو

يعني لمن تطلع بيان لمنو وعشان شنو ؟

للمجتمع الدولي و لا لشنو يعني

ما هو المجتمع الدولي شاف مجازر الخرطوم والجزيرة وسنار و الفاشر ووادي هور ومعسكر زمزم و الجنينة

عمل شنو ولا قدم ليك شنو

بدل ما توجه سهامك للجيش وحكومتك

وجه سهامك للعدو

ووجه جهدك كلو لمقاومة هذا العدو

وقبل ما تنساق وراء موجة المنشورات شوف المستفيد منو من المنشورات دي ؟

مصطفى ميرغني