#ميكانيكي

مكرر بمناسبة مؤتمر الخدمة المدنية ..

حين نذكر شخصا ما أنه كان ذات يوم مجرد ميكانيكي فهذا يكشف مأساة هيكلة وثقافة التعليم الخاطئة التي أسسها عامدين في بلدنا كتشنر وونجت1903م حين وضعوا حجر أساس كلية غردون التذكارية.

بريطانيا القرن19 تقدمت صناعيا واقتصاديا وحربيا بانتشار التعليم المهني الذي جعل شبابها متحررين من عبودية الخدمة المدنية مبدعين في ورشهم ومصانعهم الصغيرة بالآلاف وعليها نهضوا وصنعوا وصدروا وبهم وبإنتاجهم توسعت لا بكتشنر وونجت.

لو عاد بي الزمان لصرت ميكانيكيا ولكنت تحررت للأبد من عبودية الوظيفة التي تجعل أسرى ثقافتها يلعنون كل الحكومات لأنها لم توفر لهم عملا.

ولو كانت الحكومة تقرأ التاريخ لجعلت ثورتها التعليمية ثورة في نشر معاهد التدريب المهني بنسبة 80% في مختلف التخصصات ولجعلت التمويل الأصغر للشباب لتأسيس ورشهم ومصانعهم الصغيرة في كل الضروب عوضا عن عشرات الجامعات التي خرجت الآلاف من خريجي الكليات الأكاديمية وهم عماد سخط الشارع لأن غالبيتهم إما عاطلين أو أضطروا لمهن أو دخل دون طموحهم.

تحياتي للأحرار من الميكانيكية والسباكين والكهربجية واللحامين والحدادين وغيرهم.

كمال حامد عبد الرحمن

الخرطوم

11 يناير 2019م

#كمال_حامد 👓