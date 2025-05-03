⁧‫مدينة النهود تشهد جرائم الدعم السر يع‬⁩

حفظ الله أهلنا في غرب كردفان.. وكتب لهم النصر المبين على الملشيا، انقل لكم مكتوب عن شهداء الكرامة اكثر من 100 مواطن تم تصفيتهم :

‏بعض الذين اغتالتهم عناصر من قوات ⁧‫الد عم السر يع‬⁩ في مدينة ⁧‫#النهود‬⁩ غرب ⁧‫#كردفان‬⁩ يوم أمس الخميس 1 مايو 2025 بعد الهجوم على المدينة.

‏📌 الدكتور محمد المصباح مدني:

‏عميد كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات بجامعة غرب كردفان، حيث تمت تصفيته وتصفية إبنه بمنزلهم.

‏📌 الطيب محمد المصباح مدني:

‏ابن الدكتور محمد المصباح عميد كلية الحاسوب جامعة غرب كردفان.

‏📌 الشيخ والداعية أحمد علي النعمان:

‏تمت تصفيته مساء أمس الخميس بمدينة النهود داخل منزله وكان قد ظهر نهار أمس في مقطع فيديو يثبت أهالي المدينة ويحثهم على الصبر.

‏ 📌 الرائد شرطة أحمد محمد عبدالله جلو:

‏مدير الشرطة القضائية بمدينة النهود وقد تم ذبحه وذبح زوجته معه بمنزلهم في النهود.

‏📌 الإعلامي الحسن فضل المولى موسى:

‏ هو مذيع بإذاعة غرب كردفان ومراسل لإذاعة بلادي 96.6 بالولاية وجرى اغتياله بمنزله.

‏📌 عبدالرحيم صافي الدين ناجح:

‏شقيق رئيس شورى مجلس قبيلة حمر بمنزل شقيقه بمدينة النهود وقد تم اغتياله رميا بالرصاص مع إبنة شقيقه.

Fadil Ali