مدينة النهود تشهد جرائم الدعم السر يع
حفظ الله أهلنا في غرب كردفان.. وكتب لهم النصر المبين على الملشيا، انقل لكم مكتوب عن شهداء الكرامة اكثر من 100 مواطن تم تصفيتهم :
بعض الذين اغتالتهم عناصر من قوات الد عم السر يع في مدينة #النهود غرب #كردفان يوم أمس الخميس 1 مايو 2025 بعد الهجوم على المدينة.
📌 الدكتور محمد المصباح مدني:
عميد كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات بجامعة غرب كردفان، حيث تمت تصفيته وتصفية إبنه بمنزلهم.
📌 الطيب محمد المصباح مدني:
ابن الدكتور محمد المصباح عميد كلية الحاسوب جامعة غرب كردفان.
📌 الشيخ والداعية أحمد علي النعمان:
تمت تصفيته مساء أمس الخميس بمدينة النهود داخل منزله وكان قد ظهر نهار أمس في مقطع فيديو يثبت أهالي المدينة ويحثهم على الصبر.
📌 الرائد شرطة أحمد محمد عبدالله جلو:
مدير الشرطة القضائية بمدينة النهود وقد تم ذبحه وذبح زوجته معه بمنزلهم في النهود.
📌 الإعلامي الحسن فضل المولى موسى:
هو مذيع بإذاعة غرب كردفان ومراسل لإذاعة بلادي 96.6 بالولاية وجرى اغتياله بمنزله.
📌 عبدالرحيم صافي الدين ناجح:
شقيق رئيس شورى مجلس قبيلة حمر بمنزل شقيقه بمدينة النهود وقد تم اغتياله رميا بالرصاص مع إبنة شقيقه.
Fadil Ali