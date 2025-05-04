شمس الدين الكباشي فيه شخصية القائد وكاريزما عالية وزول شخصيته قوية

القائد شمس الدين الكباشي فيه شخصية القائد وفيهو كاريزما عالية وزول شخصيتو قوية حسب نظرتي ليهو

للأسف الناس شاهدت جزئيات مقصوصة من كلمته اليوم أمام الولاة والوزراء وانتقدتو

بينما الزول لو حضر الكلمة كاملة حيعرف انو ناقش قضايا مهمة و كان فيها شفافية عالية والكلام ليس موجها للمواطن بل للوزراء والولاة المناط بهم هذه المسؤوليات

حتى ما تم انتقاده على مالك عقار و البرهان في كلمتهم أمام موظفي الخدمة المدنية

الناس قالت هم بشتكو لينا نحن كيف وهم أصحاب القرار

و الكلام أصلا ما كان موجه للمواطن بينما هو موجه لموظفي الخدمة المدنية القدامهم

و مصارحتهم بالموضوع ده أنا شايف نقطة مهمة جدا

انا قبل كده قلت انو المؤسسات الحكومية دي فيها تماسيح كبار ما بكون ظاهرين و لا معروفين لا في والي بقدر عليهم لا في وزير بقدر عليهم

بل في وزراء وولاة تمت إقالتهم بسبب المعلمين ديل وتلقى ماف زول جايب ليهم خبر

وديل أس البلاء كلو

ربنا يصلح الحال ويصلح ولاة أمرنا ويهيئ لنا أمرا رشدا…



مصطفى ميرغني