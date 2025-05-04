للمعلومية

كمية المسيرات البتستهدف بورتسودان من بداية الحرب .. اكثر بكثير من كل المسيرات الاستهدفت مواقع السودان متفرقة .

هل سمعتو بيها قبل كدا ؟ لا اكيد الا الحصلت في جبيت ديك وتبعد 81 k من بورتسودان وتاني ما اتكررت

هل الدعامة ما قاعدين يحاولو يستهدفو بورتسودان بي مسيرات ؟ يكاد يوميا يكون حاصل بأكثر من اتجاه ( هو البرهان المغلغلهم قاعد فيها )

لكن انت كمواطن او زائر لبوتسودان هل حسيت بي حاجة او شفت شي طوال ال 25 شهر الماضية ؟ اكيد لا

لانو الجيش بيسقطهم كلهم قبل ما تشوفهم ولا تسمع بيهم

بل بيسقطهم في دفاعات متقدمة جدا عن المدينة انت ما بتكون سمعت صوت المضادات الارضية اساسا .. فضلا عن مظومات التشويش المتطورة وبتتحدث بإستمرار .

والله منهم شباب بنعرفهم قاعدين في مناطق خلوية لا يعلم بحالهم الا الله

عشان كدا الناس ما تتضجر

الجيش عارف شغلو كويس .. والاختراق الحصل اليوم دا من ثغرة معينة وبتعالج بإذن الله