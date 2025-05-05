بخصوص الهجوم علي بورتسودان وكسلا بالمسيرات

نتذكر ونتفكر

اولا دي الحرب كدا..الحرب دمرت الخرطوم ودمرت رموز السيادة فيها القصر الجمهوري والوزارات والمتاحف والجامعات والمطار وقيادة الجيش وبيت الرئيس زاته كان محتل واتدمر..

تدمير كامل وكل العاصمة احترقت واتسوت بالارض..

بنك السودان ورئاسات البنوك والادارات وكل شئ بيرمز للبلد بما فيها السجل المدني ومطابع العملة.

كل دا حصل والرئيس ذات نفسه كان محاصر وفعليا ما قادر يطلع او يتحرك

والتمرد سيطر علي مدني وصلت قواته سنجة والسوكي والدندر و كبري الخياري و لحدي كبري دوبا وبقت القضارف وكسلا مهددة ووصلت قواته لحدي حجر العسل وبقت شندي ونهر النيل مهدده ووصل جبل موية وعلي مرمي حجر من كوستي والابيض ظلت محاصرة سنتين.

وبحمد الله هزمناهم وسقناهم بالرصاص والعصا من كبري دوبا لحدي كبري سوبا ونضفنا ولايات سنار والجزيرة والخرطوم وحررنا القصر الجمهوري والقيادة العامة وفكينا حصار الابيض وكادقلي وهسي في الطريق لفتح طريق الدلنج الابيض..

ربنا سبحنه تعالي نصرنا عليهم والانجاز الكبير دا اتحقق بالتوحد خلف الجيش وقيادته

والان التمرد غاية ما يفعله هو ان ينغص علي الناس الحياة في الاسبوع مرة او مرتين بالمسيرات..

وهذه باذن الله سنقضي عليها بالقضاء علي التمرد من جذوره ليس هناك حل ناجع اكثر من القضاء علي التمرد وسحقه ودحره من كل ارض السودان.

نحن بحمد الله في خير وعافية تستوجب الحمد.

نعم في ثغرات هنا وهناك تحتاج ان تسد ولعل هذه الازمات تيقظ الجميع وتذكرهم ان المعركة لم تنته بعد فيتركوا الجدال والتنازع

(وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).



النور صباح