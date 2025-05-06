🔘أولاً..

▪️علينا أن نعترف أنه كان لابد لنا بعد تحرير الخرطوم أن نواصل قتال المليشيا بذات الدفع وذات الحماس أجتثاثاً لجذورها وبعضها لا زال في الصالحة أم درمان..

🔘ثانياً..

▪️علينا أن نعترف أن الحكومة لم تتعامل بالمرونة السياسية و العسكرية لما بعد تحرير الخرطوم والدليل على ذلك سقوط مدينة النهود التي قطعت الطريق على متحرك الصياد الذي كان ينتظر أن يكون داخل الفاشر..

🔘ثالثاً..

▪️علينا أن نعترف ان الحرب أصبحت حرب نوعية وحرب مسيرات وبالتالي حسم أمر القاعدة الروسية قرار يجب أن تتخذه القيادة اليوم قبل صباح الغد وهو حق مكفول لنا للدفاع عن أمننا القومي وهي ليست بدعة ولكم في دول الجوار الدليل والبرهان..

#ام_وضاح