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💙 الأسطورة بتقول إذا إحترت ما بين إتنين يبقى سيب الإتنين..!

2025/05/07
الأسطورة بتقول إذا إحترت ما بين إتنين يبقى سيب الإتنين ..
ودا بينطبق بالضبط علي علاقاتنا العاطفية .
الحيرة البتبقى موجودة وبتخليكي مترددة في إختيارك لي حبيبك ولا اللي وصل البيت .
لما ترددي ولو لحظة في حاجة زي دي يبقى الإتنين ما خياراتك .
عشان المفروض لما تقرري إنك تعرسي ما تعرسي عشان دا وصل ودا م وصل ودا فرصة م بتتعوض ودا زول رهيب .
لا
عرسي عشان لقيتي نصك التاني
البيناسبك في كل تفاصيلك
عرسي عشان لقيتي الشريك الإنتي بتفتشي ليهو فعلاً .
العرس م فزورة بنختار حلها إنما رحلة أبدية حتستمر طول العمر بتتطلب منك ثقة لا متناهية في الزول الحتختاريه .
لانو وقت الخصام م حتفكري في رهابتو وغيرا ..
بس كمان دا برضو م معناه إنك تفضلي دايرة في عجلة الحب الما بتقيف وأي حب م فيهو خطوة واضحة ورسمية دا أبعدي منو ..
وأختاري دائما الزول اللي لو لفت بيك الدنيا ودرات حترجعي تختاريهو تاني في كل مرة 💙
آمنة الشيخ
رصد – “النيلين”

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