لعل ما حدث في بورتسودان يوقظ بعض الإعلاميين والمسؤولين والمشاهير

الذين خرجوا من الخرطوم ونسوا الحرب تماما ولم يقدموا شيئا في دعم الجيش وانشغلوا بسفاسف الأمور،وبعضهم يعسر على المواطن ويضيق عليه متناسيا معاناته

لعل هؤلاء ينتبهون ويدركون خطورة ما تمر به البلاد ويدعمون بلدهم دعما قويا ويشعرون بمسؤوليتهم تجاه شعبهم وبلدهم…

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الهزيمة النفسية الحاصلة للناس دي مقصودة للعدو أكتر من الأضرار المادية الحصلت

ما تنهزموا وما تدوا العدو فرقة يشمت فيكم

هم قبل كده حرقو مطار الخرطوم ودمروا المؤسسات الحكومية كلها

وبعد ده جينا واشتغلنا

ومشينا أمورنا

نحن أقوى منهم والله

هم يرتجفون خوفا وإن أظهروا غير ذلك

مصطفى ميرغني