فلتعلم اللماراط لا بارك الله فيها

أن الشعب السوداني قوي لا يهزم

بفضل الله عزوجل

الشعب السوداني ده رغم المدافع والصواريخ واعتداءات الميليشيا عليهم ما فارق بلده غالبيته قعد وصندد

كهرباء ماف ومويه ماف وعلاج ماف

لكن بعد ده قاعد

طردتو من الخرطوم مشى مدني وبدأ من الصفر طردتو من مدني مشى عمّر سنار طردتو من سنار مشى القضارف و باقي الولايات وعمّرها واشتغل وبدأ من الصفر

اتحررت الخرطوم ومن قبلها سنار ومدني

رجع ليها وما فيها كهرباء ولا مويه لحدي ما قدر يرجع المويه في مدني وسنار واجزاء من الخرطوم وقدر يرجع الكهرباء

و الناس قاعد ترجع الخرطوم الليلة كميات كل يوم وعارفين كهرباء ماف ومويه ماف وعلاج ماف

لكن لأنهم أقوياء كريمين عزيزين النفس لا يرضون الضيم

عارفين في تدوين وعارفين في كل مصيبة لكن برجعو وصابرين ومصنددين وضاربين الهم بالفرح

قدر ما تحاولوا تهزموا الشعب السوداني ما حتهزموا

لانو دي بلدو ودي أرضو ودي هويتو

وقدر ما حاولتو توقعو بينه وبين الجيش ما حتقدرو لانو الجيش ده هو من صميم الشعب السوداني

نحن قويين بفضل الله عزوجل

والله مسيراتكم دي قايلنها بتخوف السودانيين لكن كضابين

ياخ أمس النار حقتكم دي الناس بتهاظر بيها وفي ناس بتغازلو بيهو كمان 😂😂 وكمان الجبنه تحت ضوء النار قاليك طعمها براهو

الكهرباء قاطعة و المويه قاطعه لكن الشعب مبسوط وراضي والله أحيانا تتواصل مع ناس يحسسوك انهم قاعدين في رفاهية والواحد تلقى لا لاقي مويه لا كهرباء

لكن دي معاني ما بتعرفوها

“هذه الأرض لنا مهما استبدوا”

اخترتو الناس الغلط ما الشعب السوداني بالذي يهزم لكم

وقريبا جدا وجدا كمان ستؤمن سماء السودان تماما وستلاحقكم دعوات السودانيين في الدنيا قبل الآخرة

من غيرنا بصوت الشاعر محمد علي رحمه الله تعالى

من غيرنا

من غيرنا من غيرنا

الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء

نصر من الله وفتح قريب



مصطفى ميرغني