ما حدث في مطار نيالا يبدو أنه يفوق تصوراتنا جميعا.. وما رشح من أخبار عنه مجرد رؤوس أقلام لم تظهر كلها بعد.. حصيلة إعداد وعتاد طويلة طويت في ضربات جوية معدودة خاطفة ومباغتة، كما يقول المثل السوداني يلمها النمل وياطاها الفيل،

هذا غير مقتل العديد من ضباط الدويلة وضباط من دول أخرى بعضها أوربية، لتعلم أن ما أدركه علمنا حتى اليوم عن نتائج ضربة نيالا هو نذر يسير من الحقيقة فاليوم جاءت الاخبار بمقتل 18 ضابط أجنبي وقيل في الأول 8 وأيضا أكدت الانباء مقتل طيار كيني وكنا نظنه الجنوبي فقط، وفي تقديري فإن الخسائر أكبر من ذلك بكثير والدليل هجمات الدويلة المجنونة على المنشآت المدنية في بورتسودان..

Osman Abdelhalem